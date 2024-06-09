ODATV'NİN HABERİNE GÖRE: Cuma günü düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı" sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılarak elini öpen kız öğrencinin kimliği ortaya çıktı. Bu öğrenci, haklarında kara para aklama suçlaması bulunan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin küçük kardeşi Zeynep Su Candan olarak belirlendi.

Program sırasında, Zeynep Su Candan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru koşarak ona sarıldı ve elini öptü. Bu duygusal anların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da genç kızın elini öptü ve uzun süre onun anlattıklarını dinledi.

İstanbul Ataşehir’deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde okuyan ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) yüzde 2'lik dilimle giren Zeynep Su Candan, ablaları hakkında konuştu.

"28 kiloya kadar düştü"

Zeynep Su Candan“Onlar devletimize yanlış yapmadı. Hesaplarında para giriş çıkışı yok. Sadece havada kalan birkaç yalan ifadeyle ablalarım aylarca içeride tutuldu. Ailecek mağduruz, ablamın kocası da ilgilenmedi. Biz ailecek gücümüzü toplayıp ablalarıma yedi ay boyunca yardım ettik. Nihal bu durumu kaldırmadı, içerdeyken tek yaptığı şey duş alıp namaz kılmak olduğu için yemek yemedi, 28 kiloya kadar düştü. Ölümden döndü. Çok şükür kilosunu yükselttik, anneannem bakıyor ona. Sonra tahliye edildi ama henüz beraat kararı çıkmadı.

“O şimdi içerde ölmek üzere"

Şimdi Bahar içerde. Bahar da günlerdir acilde yatıyor. Ablam şu anda ölümün kıyısında. Benim annem ve babam onu yetiştirmek için o kadar emek verdi. Ama o şimdi içerde ölmek üzere. Ben çok korkuyorum.

Erdoğan'ın cevabı

Bütün bunları Cumhurbaşkanımıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi. Devletimi, savcımı çok seviyorum. İyi ki var Cumhurbaşkanımız, Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün bu süreç eğitimimi sekteye uğratıyor. Not ortalamam geçen sene 90’ın üzerindeyken, bu yıl düştü. Şimdi ortalamam yerlerde. Annem ‘Cumhurbaşkanımıza bu perişanlığımızı anlatmazsan hakkımı helal etmem’ dedi. Çünkü biz ailecek çok zor durumdayız.” ifadelerini kullandı.