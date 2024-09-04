Bugün, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından yargılanacak olan Nihal Candan ve Bahar Candan’ın duruşması başlayacak. Kardeşler, adli süreç öncesi dikkat çekici anlar yaşadı.

Hapis cezası ihtimaliyle karşı karşıyalar

Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Nihal Candan (Gülnihal Çiçek olarak da biliniyor) hakkında ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddialara göre, her iki sanık da dolandırıcılık ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla karşı karşıya.

Nihal Candan’ın sessizliği dikkat çekti

Duruşma öncesi adliyeye gelen Nihal Candan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Duruşmanın başlangıcı, medyanın ve kamuoyunun büyük ilgisini çekti.