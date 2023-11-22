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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Nijeryalı ve Alman şirketler başkent Berlin'de 500 milyon dolarlık yenilenebilir enerji ve gaz ihracatı içeren iki anlaşma imzaladı.

Nijerya'dan Riverside LNG ile Almanya'dan Johannes Schuetze Energy Import AG şirketleri arasında doğal gaz ihracatı ortaklığına ilişkin, Union Bank of Nigeria ile DWS Group arasında ise yenilenebilir enerji alanında anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmayı imzalayan Riverside LNG yetkilisi David Ige, yaptığı açıklamada, projeyle Nijerya'dan Almanya'ya enerji tedarik edilmesinin ve Nijerya'da günde yaklaşık 50 milyon fit küp gazın işlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Ige, proje kapsamında Nijerya'dan Almanya'ya yılda 850 bin ton enerji tedarik edileceğini ve bu miktarın yılda 1,2 milyon tona çıkacağını kaydetti.

Johannes Schuetze Energy Import AG'nin Operasyon Direktörü Frank Otto, bu ortaklığın Alman pazarı için "büyük bir anlaşma" olduğunu belirtti.