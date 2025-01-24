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Nijerya'nın kuzeyinde 2009'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.

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Kennedy ve King suikast belgelerinin gizliliği kalkıyor

Saldırı ya ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütü bir köye baskın düzenledi. Yerel güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 11.00 sıralarında düzenlenen baskında ateş açılması sonucu en az 20 balıkçının öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya ’da Boko Haram örgütünün bir köy e düzenlediği baskında 20 balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi.

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