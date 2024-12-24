Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde dün gece silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından 15 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında 1 yaşındaki bir bebek de yer alıyor. Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo, yaptığı açıklamada, saldırının detaylarını verdi. Jugo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırının sorumlusunun henüz tespit edilemediğini belirtti.

Saldırıların gölgesinde bir bölge

Nijerya, uzun süredir silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP’ın etkisi altında.