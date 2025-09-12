Nikah randevusu için başvuruda bulunan genç kadın, evlendikten sonra yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı videoda, duruma tepki göstererek evlendikten sonra dava açacağını belirtti.

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenen kadınlar, mevcut soyadlarını yalnızca ikinci soyad olarak kullanabiliyor. Yasal düzenlemelere göre evlendikten sonra kadınlar, yasal olarak eşlerinin soyadını almak zorunda.

Genç kadın, duruma tepki göstererek, “Ben sadece kızlık soyadımı kullanamıyor muyum? Yasalarda öyle bir şey yok dedi. Sinirliyim ve aşırı gerginim. Böyle bir saçmalık da yok” ifadelerini kullandı.

Evlendikten sonra bu duruma sessiz kalmayacağını vurgulayan vatandaş, “Evlendikten sonraki ilk gün dava açacağım” diyerek hakkını arayacağını belirtti.