Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nil Karaibrahimgil, 31 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı OM Paparazzi’de sahne alacak. Konser, saat 23:00'te başlayacak.
Kariyerine 2000 yılında yayımladığı “Nil Dünyası” albümüyle adım atan Karaibrahimgil, o tarihten bu yana birçok hit şarkıya imza atarak müzikseverlerin beğenisini kazandı. Konserde, kariyerinin en popüler parçalarının yanı sıra yeni çalışmalarından da parçalar seslendirecek olan Karaibrahimgil, unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Editör: Sedef Didem Ezme