Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nil Karaibrahimgil, 31 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı OM Paparazzi’de sahne alacak. Konser, saat 23:00'te başlayacak.

Kariyerine 2000 yılında yayımladığı “Nil Dünyası” albümüyle adım atan Karaibrahimgil, o tarihten bu yana birçok hit şarkıya imza atarak müzikseverlerin beğenisini kazandı. Konserde, kariyerinin en popüler parçalarının yanı sıra yeni çalışmalarından da parçalar seslendirecek olan Karaibrahimgil, unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.