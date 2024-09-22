Çocukların sevilen karakterlerinden Niloya, 5 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 13:00'te Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahne alacak. "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali" adlı etkinlik, minik izleyicilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Eğlenceli Bir Gösteri

Niloya'nın maceralarının müzikli bir gösteri ile sahneye taşınacağı etkinlikte, çocuklar hem eğlenecek hem de keyifli vakit geçirecek. Müzikalde yer alan şarkılar ve danslar, izleyicilere neşe katacak.

Biletler İçin Acele Edin

Aileler, çocuklarıyla birlikte bu renkli ve eğlenceli etkinlikte yer almak için biletlerini şimdiden temin edebilirler. Niloya’nın büyülü dünyasına adım atmak ve unutulmaz bir müzikal deneyimi yaşamak için Suat Taşer Tiyatrosu’nda buluşalım!