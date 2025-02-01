TRT Çocuk’un sevilen karakteri Niloya, maceralarına müzikal sahnesinde devam ediyor! Minik dostlarına eğlenceli ve öğretici anlar yaşatmaya hazırlanan Niloya, Mete ve Tospik, "Renkli Balıklar Müzikali" kapsamında İzmir’e geliyor. 2 Şubat Pazar günü, saat 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek gösteri, çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Eğlence ve öğrenme bir arada!

Yaklaşık 6 milyon aboneye sahip YouTube kanalıyla büyük ilgi gören Niloya, çizgi filmlerinde olduğu gibi müzikalinde de çevre ve hayvan sevgisi, kişisel bakım ve doğru beslenme gibi konularda eğitici mesajlar verecek.

Müzikalin konusu ise oldukça heyecan verici! Niloya, Mete ve Tospik, orman gölündeki renkli balıkları hayranlıkla izlerken küçük bir balığın kaybolduğunu öğrenirler. Onu bulmak için iz sürmeye karar veren kahramanlarımız, bakalım kayıp balığı bulabilecek mi?