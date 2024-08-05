Son dönemde başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi. Haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da tatil sezonunu açan güzel oyuncu, tatiline devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Nilperi Şahinkaya'nın Instagram paylaşımı

Tatilde bikinili pozlar: Nilperi Şahinkaya, Instagram'da bikinili fotoğraflarını paylaştı ve "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu ekledi.

Nilperi Şahinkaya, Instagram'da bikinili fotoğraflarını paylaştı ve "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu ekledi. Instagram takipçi sayısı: Ünlü oyuncunun Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Evlilik sorularına cevap

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde evlilik sorularına verdiği cevapla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir," ifadelerini kullanarak evlilik konusundaki belirsizliğini dile getirdi.