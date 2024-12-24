İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Edebiyat Söyleşileri'nin bu ayki konuğu, ünlü yazar ve oyuncu Nilüfer Açıkalın olacak. 26 Aralık akşamı İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek olan Açıkalın, hem son kitabı Beklediğim Odalarda hem de kültür, sanat ve gündem üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

İzmir'in kültürel yaşamına katkı sağlayan etkinlik, Kültürpark İzmir Sanat’ta düzenlenecek. Şair Tuğrul Keskin’in moderatörlüğü ile gerçekleşecek söyleşi, saat 18.45’te trio dinletisi ile başlayacak. Tiyatro, sinema, televizyon oyunculuğunun yanı sıra öykü yazarı ve müzisyen olarak da tanınan Açıkalın, izleyicilerle sanatı, güncel üretimlerini ve sanat dünyasını konuşacak.