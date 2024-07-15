KerkiSolfej organizasyonunda gerçekleşen konser, büyük bir ilgiyle karşılanırken tüm biletlerin tükenmesiyle konser başlamadan saatler önce kapıda uzun kuyruk oluştu.Nilüfer hayranları konser alanını tamamen doldurdu.

Satışa çıktığı günden bu yana Bodrumlu müzikseverlerin büyük merakla beklediği Nilüfer konseri, beklendiği gibi muhteşem geçti. Harika performansıyla ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen Bodrumlu izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatan başarılı sanatçıya şarkılarında, sevenleri koro halinde eşlik etti. Sahnesinde iki farklı kıyafet giyen sanatçı, hem güzelliğiyle hem de sahnede ki enerjisiyle büyük alkış aldı. Konser sırasında, aşkın yaşının olmadığını vurgulayan Nilüfer, "Görüyorum ki Z kuşağı, Y kuşağı herkes 90'lar müziğini dinliyor. O zamanda yazılan şarkıların hikayeleri ve yaşanmışlıkları vardı. X kuşağı da olsan Y kuşağı da olsan aşkın yaşı olmuyor. Biri geliyor seni alıp götürüyor," dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Nilüfer, hayranlarının yoğun isteği üzerine bis yaparak konserini sonlandırdı.