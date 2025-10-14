Bursa’da rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 14 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazı banka hesaplarına el konuldu ve bir şirkete kayyum atandı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

Bursa’da yürütülen rüşvet, suç örgütü kurma ve mal varlığını aklama soruşturmasında, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi. Sorguların ardından Erdem ve 14 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Turgay Erdem’in yanı sıra, eski imar müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., iş insanı Hulusi K., ve bazı müteahhitler ile belediye çalışanları yer aldı.

Erdem’in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A, şoför E.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca bir şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

Yetkililer, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma nasıl başlamıştı?

10 Ekim’de başlatılan operasyon kapsamında Erdem ve 20 kişi gözaltına alınmış, bir kişi ise yurt dışından dönüşte Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Erdem’in eşi, kayınbiraderi, belediye personeli, müteahhitler ve yapı denetim firması çalışanları da bulunuyordu.

Jandarma ve savcılık soruşturmayı genişletiyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, kamu zararının boyutunun belirlenmesi için mali verilerin incelendiği öğrenildi.