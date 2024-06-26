Nilüfer Belediyesi, sürdürülebilir ve güvenli gıda alanında gerçekleştirdiği çalışmaları Belçika’da düzenlenen 11. AESOP Sürdürülebilir Gıda Planlama Konferansı’nda paylaştı.

BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 13 ülkeden temsilcinin yer aldığı ve Nilüfer Belediyesi’nin de ortakları arasında olduğu FUSILLI Projesi periyodik toplantılarını sürdürüyor. 19 – 22 Haziran tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel ve Gent şehirlerinde düzenlenen konferanslara Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve FUSILLI Projesi Finansal – Legal Yetkilisi Zerrin Güleş ile Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü FUSILLI Projesi Yürütücüsü ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz da katıldı.

Konferansın 2B kodlu Gıda Sisteminde Hareket Oluşturmak oturumunda Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü FUSILLI Projesi Yürütücüsü ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz, Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp, Dr. Öğr. Üyesi Feral Geçer Sargın ve Doç. Dr. Sevim Pelin Öztürk tarafından hazırlanan bildirinin sunumu yapıldı. “Kentsel Bir Gelecek için Agroekolojik Şehircilik - Tabandan Tavana Geçişler: Nilüfer Türkiye'den Kanıtlar” isimli bildiride Nilüfer’deki agroekoloji uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi öncülüğünde, Mehmet Can Yılmaz’ın da hazırlanmasında katkıda bulunduğu, “Kentsel ve Kırsal Bağlantılara Sosyo-Metabolik Yaklaşım – Alternatif Gıda Girişimleri Aracılığıyla Operasyonelleştirme” isimli bildiri de konferansın 4A kodlu Kent Çeperi Dinamikleri oturumunda sunuldu.

Gıda ve doğal kaynakları konuları ile ilgili 2021 – 2025 yıllarını kapsayan ve 13 ülkeden 34 ortağın uzmanlıklarını bir araya getiren FUSULLI Projesi’nin final toplantısı bu yılın Kasım ayında Nilüfer’de düzenlenecek.