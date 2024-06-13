Nilüfer Çayı, Bursa Ovası'nı sulayan önemli bir su kaynağı olmasına rağmen, son yıllarda büyük çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Çay, Uludağ'ın güneyinden doğup 105 kilometrelik bir yolculuktan sonra Marmara Denizi'ne dökülüyor ancak üzerinden geçtiği güzergahta sanayi atıkları ve kimyasallar nedeniyle ciddi şekilde kirlenmiş durumda.

Her yaz binlerce balık ölüyor

Çevre sakinleri, Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğin giderek arttığını ve her yaz döneminde binlerce balığın öldüğünü belirtiyor. Bu yıl ise balık ölümlerinin normalden çok önce başladığını ifade eden İlhan Düzen, durumu "endişe verici" olarak nitelendiriyor. Çayın sularının tarımsal sulama için kullanılması, kilometrelerce uzanan tarım alanlarının su ihtiyacını karşılarken, suyunun simsiyah bir görüntüye bürünmesi ise çevrede büyük sağlık riskleri oluşturuyor.

Deniz suyunun kalitesi düşüyor

Özellikle sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenen Nilüfer Çayı, Dalyan Gölü aracılığıyla longoz ormanlarını da olumsuz etkiliyor ve Marmara Denizi'ne ulaşan suyun kalitesini düşürüyor. Çevre aktivistleri ve yerel halk, yıllardır devam eden bu çevre felaketinin çözümü için yetkililerden daha etkili önlemler alınmasını talep ediyor.

Kirlilik gıda güvenliğini tehdit ediyor

Çayın kirliliği, çevredeki mahsullerin sulanmasıyla birlikte gıda güvenliğini de tehdit ediyor ve çevrede yaşayan hayvanların su ihtiyacını karşılayamaz hale getiriyor. Bölgedeki vatandaşlar, eskiden içme suyu olarak kullandıkları çayın artık balık dahi barındırmadığını ve çocukluk anılarının bu kirlilik nedeniyle yok olduğunu üzülerek dile getiriyorlar.