Mahalle gezileri kapsamında Başkan Mutlu, bürokratları, teknik ekipleri ve muhtarlarla birlikte çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunuyor.

Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretme Vurgusu

Başkan Mutlu, ziyaret ettiği mahallelerde, sorunlara anlık değil, kalıcı çözümler üretme hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. “Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte her sokağı gezerek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyoruz. Konak’ın 111 mahallesini adımlayarak, her mahallemizi daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İlk Etapta 30 Mahalle Ziyaret Edildi

Ziyaretlerin ilk etabında, Başkan Mutlu, Ulubatlı, Mehmet Ali Akman, Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, Kadriye, Duatepe, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Saygı, Millet, Kahramanlar, Mersinli, Çınarlı, Halkapınar, Güney, Zeytinlik, Etiler, Faikpaşa, Altınordu, Trakya, Cengiz Topel, Tınaztepe, Selçuk, Dayıemir, Tuzcu ve Ege mahallelerini ziyaret etti. Her mahallede, teknik ekibiyle birlikte talepler ve ihtiyaçlar detaylı bir şekilde incelendi.

Başkan Mutlu, ziyaretlerde özellikle Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin alanına giren taleplerin öncelikli olarak değerlendirildiğini belirtti. Mahallelerin sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, vatandaşlardan gelen talepler hızlıca not alındı ve çözüme kavuşturulmak üzere gerekli adımlar atıldı.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Konaklı vatandaşlar, Başkan Mutlu’yu büyük bir ilgiyle karşıladı ve yapılan çalışmalar için teşekkürlerini ilettiler. Taleplerini doğrudan Başkan Mutlu’ya ileten mahalle sakinleri, önerilerinin de dikkate alınacağını ifade ettiler. Başkan Mutlu, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm önerilerini ilgili bürokratlara iletti.

Başkan Mutlu’nun mahalle gezileri, Konak’ın tüm mahallelerine ulaşarak, yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda devam edecek. Bu süreç, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde cevap verme amacını taşıyor.