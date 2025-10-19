Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu bulunan Turgay Erdem, rahatsızlanması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve yoğun bakıma alındı. Erdem’in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

Operasyon kapsamında mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) marifetiyle kayyum atanmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, kayyum atanan şirketin Proanaliz Yapı Denetim Şirketi olduğu bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.