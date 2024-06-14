Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde bir yıl boyunca çeşitli alanlarda eğitim alan engelli bireyler, yıl sonu gösterisindeki sahne performansları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattılar.BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin topluma katılımını artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde bir dönem daha tamamlandı.

Yıl boyunca ahşap boyama, cam boyama, filografi, geri dönüşüm atölyesi gibi el sanatlarının yanı sıra mutfak, halk dansları ve müzik gibi birçok atölye çalışmasına katılan engelli bireyler, burada aldıkları eğitimleri yıl sonu gösterisi ile taçlandırdı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi’nin organize ettiği yıl sonu gösterisini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bizim Ev’in katılımcıları, aileleri ve yakınları izledi. Konak Kültürevi’ndeki programa Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, müzikler ile eşlik etti. Sahnede yeteneklerini sergileme fırsatı bulan engelli bireyler, halk dansları ve ritim gösterilerinin yanı sıra koro ve solo şarkılar söyledi. Muhteşem bir performans sergileyen engelli bireyler, izleyenlerden alkış aldı.