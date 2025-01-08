Nilüfer’de Film Gibi Olay Adres Sorusu Kanlı Bitti!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, sıradışı bir saldırıya sahne oldu. Kafenin kapısında bekleyen E.Ö., kimliği belirsiz bir kişinin adres sorusuyla karşılaştı. Ancak verdiği "Adres bilmiyorum" yanıtı, beklenmedik bir öfkeyle karşılandı. Saldırgan, "Ne demek adresi bilmiyorsun!" diyerek silahına sarıldı ve kurşun yağdırdı.

Bacaklarından vurulan E.Ö. kanlar içinde yere yığıldı

Olay, çevredeki insanların büyük panik yaşamasına neden oldu. E.Ö.'nün yardımına koşan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerini bilgilendirdi.

Saldırgan aranıyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.