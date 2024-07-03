Nilüfer Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana düzenlediği, "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" projesi, bu yaz da çocukları, kitapların renkli dünyasında buluşturacak. "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" projesinin yeni dönemi Üçevler Kütüphanesi'nde düzenlenen renkli bir etkinlikle başladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Kütüphane Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje, bu yıl da birbirinden eğlenceli ve eğitici atölye çalışmalarıyla ailelerin yoğun ilgisini çekti. Üçevler, Tahtalı, Yaylacık, Demirci, Görükle, Kurtuluş, Gümüştepe ve Çalı mahallelerinden 150 çocuk ve ebeveynin katılımıyla gerçekleşecek olan proje, dört hafta boyunca zengin içerikler sunacak.

2011 yılından bu yana her yaz gerçekleştirilen projeyle, çocukların erken yaşta kitaplarla buluşması ve ailelerin de bu alışkanlığı benimsemesi hedefleniyor. Bu kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan 5-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine, muhtarlıklar aracılığıyla ulaşılarak etkinliklere katılımları sağlanıyor.

Sıcak yaz aylarını hem ebeveynler hem de çocuklar için eğlenceli bir öğrenme deneyimine dönüştüren proje, kütüphanelerde dört hafta süreyle devam ediyor. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanmış büyük boy kitaplar, masallar, bilmeceler ve boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirirken, her biri kütüphane üyesi olma ve hediye kitaplar edinme fırsatı da yakalıyor. Ebeveynler ise hem bu eğlenceye ortak oluyor hem de çocuk gelişimi, okuma ilgisi ve kitapların eğitimdeki rolü gibi konularda bilgi edinebiliyor.

Projenin açılış törenine katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alınan yerler olmadığını, aynı zamanda toplulukların bir araya gelip yeni şeyler öğrendiği ve vakit geçirdiği merkezler olduğunu vurguladı. Şahin, "Bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarımızın özgüven kazanmalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak" dedi.

Açılışın ardından ilk etkinlik olarak drama eğitmeni Halise Paksoy yönetiminde bir oyun atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar, özgüven ve iletişim becerilerini geliştirirken eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu. Bu sırada ebeveynler de çocuk gelişimi, okuma ilgisi ve kitapların eğitim dışındaki rolleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin yaz aylarını hem çocuklar hem de ebeveynler için eğlenceli ve verimli buluşmalara dönüştürmeyi amaçladığı, artık gelenekselleşen proje, önümüzdeki dört hafta boyunca çeşitli atölye çalışmalarıyla devam edecek