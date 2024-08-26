Sahne performansı sırasında hayranlarıyla keyifli bir sohbet eden Nilüfer, evlilik konusundaki fikirlerini mizahi bir dille paylaştı.

"80’de evlenmekten vazgeçtim"

Nilüfer, konser sırasında sahneden yaptığı konuşmada, "Fikir değiştirdim, 90’a gelirsem evlenirim. Bunu söylemem lazım; Saba Tümer'le bir sohbetimiz olmuştu. O da bana klasik soruyu sormuştu: 'Aşk var mı?' diye. Ben de 'Yok' dedim. Ama 80 yaşıma geldiğimde evlenebilirim dedim. Sonra bir kız, bunun altında 'Altını alacak birini arıyor' yazmış. Buna çok güldüm, hatta kıza yazdım. 80 yaşında neden altım alınsın benim, değil mi? 90 olsun. Onun için 80’de evlenmekten vazgeçtim, 90’a çıkarttım" ifadelerini kullandı.