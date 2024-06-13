Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinde mezuniyet coşkusu yaşandı. Minikler, hazırladıkları renkli gösterilerle ailelerini gururlandırırken, keplerini atarak ilk mezuniyetlerini büyük bir sevinçle kutladılar.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin araştırma, keşfetme, üretme, sorgulama ve paylaşmaya dayalı eğitim modeliyle çağdaş ve nitelikli okul öncesi eğitim hizmeti sunan Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Alt sınıflardaki öğrenciler sınıf atlamanın mutluluğunu yaşarken, 6 yaş grubundaki çocuklar ise ilk mezuniyetlerinin heyecanını yaşadılar.

Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi’ndeki öğrenciler, başarıyla geçen eğitim dönemini hazırladıkları renkli yıl sonu gösterisiyle taçlandırdılar. Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen törene, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katılarak miniklerin heyecanına ortak oldular.

Minik öğrenciler, hazırladıkları halk oyunları, dans ve müzik gösterileriyle ailelerine büyük mutluluk yaşattılar. Öğrencilerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı birbirinden renkli gösteriler, sahnede onları izleyen ailelerini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Büyük beğeniyle izlenen gösterilerin sonunda, isimleri okunarak sahneye çıkan 6 yaş grubu öğrencileri mezuniyet belgelerini öğretmenlerinin ellerinden aldılar. Keplerini sahnede fırlatarak ilk mezuniyetlerinin coşkusunu yaşayan minikler, kreşlerinden mezun olmanın ve yeni bir eğitim hayatına başlamanın mutluluğunu yaşadılar.