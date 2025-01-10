Şarkıcı Niran Ünsal, yılbaşı gecesi sahne aldığı mekanda yaşadığı olayla gündeme oturdu. Seyircilerin büyük tepki gösterdiği ve alkollü sahneye çıktığı iddia edilen Ünsal, mekân sahiplerinin hedefi oldu. Geç saatlerde sahneye çıkması ve performansı ile hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

Mekân sahibi, müşterilere ücretlerini ödedi

Mekânın sahibi, 1 milyon lira ücretle sahneye çıkan Ünsal’ın, yılbaşı programında sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Sahneye 23.00'te çıkması beklenen Ünsal, yeni yıla girdikten çok sonra sahneye çıktı. Seyirciler tarafından protesto edilen şarkıcı, mekânın itibarını zedeledi. Mekân sahibi, bunun üzerine tüm müşterilerine ücretlerini geri ödeme kararı aldı.