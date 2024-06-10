YASED'in raporuna göre, 2024'ün ilk dört ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı 2,8 milyar doları buldu. Nisan ayında ise rekor bir yatırımla 1,3 milyar dolarlık yabancı sermaye ülkemize aktı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi Nisan ayında uluslararası yatırımcıların gözdesi olmaya devam etti. 2024 yılının Nisan ayında ülkemize 1 milyar 278 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Bu rakam, yılın ilk dört ayındaki en yüksek yatırım miktarı olarak dikkat çekiyor.

Yılın ilk dört ayında toplam yatırım 2,8 milyar dolar

Nisan ayındaki rekor yatırımla birlikte, 2024'ün ilk dört ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 2,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2002 yılından bu yana ülkemize gelen toplam UDY girişlerinin 266 milyar doları aştığını gösteriyor.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticaret sektörüne

Nisan ayında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde en büyük payı 262 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Bu sektörü bilgi ve iletişim, bilgisayar, elektrik-elektronik ve optik ürünler imalatı ile ulaşım araçları imalatı sektörleri takip etti.

En büyük yatırımcılar Birleşik Krallık ve ABD

Nisan ayında Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke 134 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İkinci sırada ise 121 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Yılın ilk dört ayında ise Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri toplam yatırımlardan yüzde 49'luk bir pay alırken, Amerika kıtasının payı yüzde 21 olarak gerçekleşti.