TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,63, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,43 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,40 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,35 artış yaşandı.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 3,32 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9,11 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 88,80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 84,14 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 3,65 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,08 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,46 ile makine bakım masrafları olarak gerçekleşti.