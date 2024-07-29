Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar eskrim dalında mücadele eden milli sporcumuz Nisanur Erbil, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İlk turu seri başı olarak maç yapmadan geçen Erbil, son 32 turunda ABD'li Magda Skarbonkiewicz ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede rakibini 15-11'lik skorla mağlup eden Erbil, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Ana hedef madalya

Nisanur Erbil, maç boyunca gösterdiği kararlı performansla dikkat çekti. Skarbonkiewicz'e karşı aldığı galibiyet, hem teknik hem de stratejik becerilerinin bir göstergesi oldu. Son 16'ya yükselen Erbil, turnuvada daha ileri turlara ulaşma hedefini sürdürüyor.