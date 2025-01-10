Mersin merkezli 10 ilde, internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve 190 milyon 965 bin TL'lik vurgun gerçekleştiren bir çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında teknik ve fiziki takip çalışmaları yürüttü. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin sahte ilanlar yoluyla bungalov ev kiralama, ürün satışı ve şantaj gibi yöntemlerle 150 kişiden toplam 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı belirlendi.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan çalışmanın ardından Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 3 tabanca ele geçirildi.

11 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 3 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.