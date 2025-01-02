İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), şehrin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" iş birliği protokolü imzaladı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, protokolün deprem sonrası Malatya'nın en önemli sorunlarından biri olan personel eksikliğini gidermeye yönelik büyük bir adım olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, program sayesinde yerel ekonominin gelişimini destekleyeceklerini ve istihdamı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

İŞKUR Malatya İl Müdürü Çetin Akköse de protokolün hem iş dünyası hem de vatandaşlar için önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Akköse, bu programla nitelikli personel ihtiyacının karşılanacağını ve vatandaşların iş bulma şansının artacağını belirtti.

Eğitim programı, teorik ve uygulamalı eğitimlerle tamamlanacak ve kursiyerlere İŞKUR tarafından ücret ve genel sağlık sigortası sağlanacak. Program sonunda, katılımcılar istihdam edilecek ve yerel sektörlere katkı sağlanacak.

Protokol imza programına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu, İŞKUR İl Müdürü Akköse, İŞKUR Şube Müdürleri ve MTSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.