“7 savaşı ben bitirdim” sözleriyle ödülü hak ettiğini her fırsatta dile getiren Trump’ın hayali böylece suya düştü.

Nobel Komitesi, günlerdir merakla beklenen Barış Ödülü’nün sahibini açıkladı. Trump’a ödül verilmesi için başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere birçok isim çağrıda bulunmuştu. Netanyahu’nun ofisi tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve yapay zekâyla oluşturulmuş bir görselde Trump’ın boynunda “Nobel Barış Ödülü” yazılı madalyon dikkat çekmişti. Ancak bu girişimler sonuç vermedi.

Venezuela’nın Mücadele Sembolü Ödüle Layık Görüldü

Nobel Komitesi, ödülün demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığı nedeniyle Maria Corina Machado’ya verildiğini duyurdu. Uzun yıllardır Venezuela’da otoriter yönetime karşı yürüttüğü siyasi mücadelesiyle tanınan Machado, ülkede demokratik dönüşümün en güçlü figürlerinden biri olarak görülüyor.

Maria Corina Machado Kimdir?

7 Ekim 1967 tarihinde Caracas’ta dünyaya gelen Maria Corina Machado, endüstri mühendisi kökenli bir siyasetçi. Andrés Bello Katolik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra IESA’da finans üzerine yüksek lisans yaptı.

2011–2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekilliği yapan Machado, daha sonra kendi siyasi hareketi Vente Venezuela’yı kurarak ülke siyasetinde etkin bir muhalefet odağı haline geldi. Demokratik değerleri, özgür seçimleri ve temel insan haklarını savunan sert muhalefet çizgisiyle bilinen Machado, Nicolás Maduro yönetiminin baskılarına rağmen siyasi mücadelesinden vazgeçmedi.

2023 yılında muhalefetin ön seçimlerini büyük farkla kazanmasına rağmen 15 yıl süreyle kamu görevinden men edilen Machado, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olamamış ancak yerine Corina Yoris’i desteklemişti.

Uluslararası arenada da ses getiren çalışmalarıyla 2024 yılında Sakharov Özgürlük Düşüncesi Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne layık görülen Machado, bugün Venezuela’da demokrasi mücadelesinin sembolü olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Trump, başkanlığı döneminde Orta Doğu’da imzalanan bir dizi normalleşme anlaşmasını gerekçe göstererek Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini sık sık dile getirmişti. “7 savaşı bitirdim” çıkışıyla gündem yaratan Trump için ödül beklentisi özellikle İsrail cephesinden yüksek sesle dile getirilmişti. Ancak Nobel Komitesi’nin kararı, bu beklentilere noktayı koydu.