2025 Nobel Ekonomi Ödülü, “yeniliklerin ekonomik büyümeyi nasıl hızlandırdığını açıklayan” çalışmalarıyla Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt’e verildi.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri duyuruldu.

Bu yıl ödül, “yeniliklerin ekonomik büyümeyi nasıl hızlandırdığını açıklamalarıyla” dikkat çeken üç ekonomiste verildi:

Joel Mokyr (Hollanda)

Philippe Aghion (Fransa)

Peter Howitt (Kanada)

Açıklamada, Joel Mokyr’in, teknolojik ilerlemelerin uzun vadeli ekonomik büyüme üzerindeki etkisini açıklayan analizleri nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Mokyr, özellikle sanayi devriminden günümüze kadar teknolojik yeniliklerin üretkenlik ve refah üzerindeki rolünü inceleyen çalışmalarıyla tanınıyor.

Fransız ekonomist Philippe Aghion ve Kanadalı ekonomist Peter Howitt ise “yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisi” üzerine yaptıkları araştırmalarla öne çıktı.

Bu teori, Joseph Schumpeter’in kavramsallaştırdığı “yaratıcı yıkım” fikrini matematiksel bir modele oturtarak, yeniliklerin eski sistemleri ortadan kaldırarak yeni ekonomik fırsatlar yarattığını ortaya koyuyor.

Geçen yılın Nobel Ekonomi Ödülü Türk profesöre gitmişti

2024 Nobel Ekonomi Ödülü ise kurumların ekonomik refah üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaları nedeniyle

Türk ekonomist Prof. Daron Acemoğlu ,

İngiliz akademisyenler Simon Johnson ve James Robinson’a verilmişti.

Bu yılki ödül, yenilik ve büyüme dinamikleri üzerine yapılan çalışmaların ekonomi politikalarına yön verme gücünü bir kez daha gündeme taşıdı.