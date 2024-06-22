Aksiyon filmi severlerin beğenisini kazanan Nobody, ikinci filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Bob Odenkirk, Hutch Mansell rolüyle tekrar ekranlarda olacak.

İlk filmin başarısı ve devam filmi müjdesi

John Wick serisinin araladığı kapıdan giren filmlerden biri olan Nobody, 2021 yılında izleyiciyle buluşmuş ve özellikle otobüs sahnesi gibi unutulmaz sahneleriyle türün hayranlarından olumlu eleştiriler almıştı. Ilya Naishuller tarafından yönetilen ve Derek Kolstad'ın senaryosunu yazdığı filmde, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerindeki performansıyla tanınan Bob Odenkirk, aile babası ve iddiasız bir kişilikle asıl kimliğini gizleyen Hutch Mansell rolüyle izleyicileri etkilemişti.

Senaryo tamamlandı, çekimler başlıyor

Collider sitesinin haberine göre, Nobody 2 için düğmeye basılmış durumda. Senaryonun tamamlandığını belirten site, çekimlerin Ağustos ile Ekim ayları arasında başlamasının planlandığını iddia ediyor. İlk filmin yönetmeni Ilya Naishuller, devam filmi için geri dönmeyecek. Şu anda yapımcılar, yeni bir yönetmen arayışında.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Bob Odenkirk, yeniden Hutch Mansell olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk filmde Hutch'ın eşi Becca Mansell'i canlandıran Connie Nielsen de devam filminde rolünü tekrarlayacak. Ancak ünlü oyuncu Christopher Lloyd'un devam filminde rol alıp almayacağı henüz belli değil.

Aksiyon dolu sahneler ve beklentiler

İlk filmin aksiyon dolu sahneleri ve derin karakter gelişimi, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Devam filminin de bu yüksek beklentileri karşılaması ve daha fazla aksiyon sunması bekleniyor. Bob Odenkirk, ilk filmde gösterdiği performansla aksiyon filmleri dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti ve Nobody 2'nin bu başarıyı pekiştirmesi hedefleniyor.

Yönetmen arayışı devam ediyor

İlk filmin yönetmeni Ilya Naishuller, devam filmi için geri dönmeyecek. Yapımcılar, yeni yönetmen arayışını sürdürüyor. Yönetmen koltuğuna kimin oturacağı konusu, filmin hayranları arasında merakla bekleniyor.