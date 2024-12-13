Bir yeni yıla daha girerken aslında umuttan çok; bu yeni yıl eskiyecek ve ne gibi krizlere sahne olacak duygu durumumuz yok mu? Çok bilinmezliklere gebe bir yıl daha.

Kin, nefret, öfke ve intikam dolu senaryolarıyla yeni diziler gelecek, en kötü karakter kimse en çok ilgiyi o çekecek ve izledikçe kötülük daha da normalleşecek…

Okullardan hep şikayet eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler olacak. İşini iyi yapmayanların açıklarını hep tüm yükü omuzlamayan işine aşık bir iki kişi üstlenip kapatacak…

Bizler kendimizi rahatlatmak için yoga, meditasyon, aile dizilimi derken beynimizi nerede boşaltacağımızı şaşıracağız, yeni yıl zamları bazı kurslara gitmemize bile engel olacak belki…

Hala depremden sonra evine kavuşamamış insanların dramlarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz…

Sağlıktaki aksaklıklar ve skandallarla hastaneye düşmekten de korkacağız…

Erkeklerin kadınlara uyguladığı sadece fiziksel şiddetlerle uğraşacak vaktimiz olacak, görünür şiddetten görünmeyen duygusal ve psikolojik şiddet konularına bu yıl da henüz geçemeyeceğiz…

Bu yıl seçim yok. Olağan psikopatların yeni psikopatlıklarıyla distopik dünyanın yeni oluşturabileceği savaşlarla yüzleşeceğiz…

Dünya haritası değişecek ve ülke yüzölçümleri kadar topraklar kana bulanarak bu değişim bir doğuma sevinircesine gerçekleşecek…

Herkes maden peşindeyken insan hakları ve demokrasi söylemleriyle her şey iyiye gitmesi için maskelerini bile takmaya gerek duymadan daha vahşi savaşacak belki…

Ve biz bir yıl daha aklımızı yitirmeden ve canlı çıkarsak kendimizi şanslı hissedeceğiz ve bu da yeni yıl ikramiyemiz olacak.

Ben bu kadar karamsarlık içinde ne yapacağım? Noeli doyasına yaşayan Alsancak’a gidip vitrinlerin ışıltılarıyla enerji ve moral depolayacağım. Rüya ile sınıf arkadaşları Noel Baba’ya inandığı için dalga geçiyorlarmış. Neye inandırmalıyız çocuklarımızı? Irkçılığa, zorbalığın doğallığına ve savaşlara mı? Yoksa her çocuğu mutlu etmeye çalışan şık giyimli ve sürprizli Noel Baba’ya mı? Ben bile koca kadın noel ışıklarıyla moral depolayacağım, minicik yavrular hayal güçlerini destekleyen Noel Baba’dan neden erkenden vazgeçsinler ki? Noel Baba bir gerçek, en mutluluk veren gerçek.