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Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kaçar’ın, domuzları kovalarken traktördeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulmuş olabileceği düşünülüyor. Kaçar’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, Doğancılar köyünde çiftçilik yapıyordu. Dün gece nohut tarlası na zarar veren domuzları kovalamak için traktörüyle Ören mevkiindeki arazisine gitti. Ancak eve geri dönmeyince, sabah saatlerinde tarlaya giden yakınları, Kaçar’ı traktörün üzerinde kanlar içinde hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaçar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kütahya 'nın Çavdarhisar ilçesinde, domuzları kovalamak için tarlasına giden çiftçi Mehmet Ali Kaçar, traktörünün üzerinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

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