Nokia'nın haklarını satın alarak markayı yeniden canlandırma yolunda büyük adımlar atan HMD Global, telefon pazarına olan yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son sızıntılar, firmanın Lumia 920 benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koyarak Nokia hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir zamanlar cep telefonu pazarının lideri olan Nokia, akıllı telefonların hızlı yükselişi ile birlikte pazar payını kaybetmişti. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra pazardan tamamen çekilen marka, HMD Global tarafından yeniden hayata döndürüldü. HMD, bu süreçte Nokia markası altında birçok akıllı telefon, kulaklık, televizyon ve cep telefonu piyasaya sürdü. Şimdi ise yeni bir cihazın sızıntıları, Nokia'nın geri dönüşünü pekiştirecek gibi görünüyor.

Lumia 920 ve N9 geri dönüyor

HMD’nin Tasarım Başkanı Raun Forsyth, kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni HMD cihazları hakkında büyük heyecan duyduğunu belirtmişti. Forsyth'in üzerinde çalıştığı cihazlardan biri olan HMD Skyline, render görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Bu yeni cihazın, Nokia N9 ve Nokia Lumia 920’nin tasarım anlayışını taşıdığı anlaşılıyor.

Yeni cihazın özellikleri ve tasarımı

HMD Skyline, eski Nokia modellerinin ikonik tasarım çizgilerini modern teknolojilerle harmanlayarak piyasaya sunulacak. Özellikle Nokia Lumia 920 ve Nokia N9'dan ilham alan bu yeni cihaz, kullanıcıların nostalji duygusunu canlandıracak. HMD Global, bu tasarım ile eski kullanıcılarını geri kazanmayı ve yeni kullanıcılarla buluşmayı amaçlıyor.

HMD Global'in stratejisi

HMD Global, Nokia markasını yeniden canlandırma stratejisini sadece akıllı telefonlarla sınırlı tutmayıp, kulaklık, televizyon gibi ürünlerle de portföyünü genişletti. Bu kapsamda firmanın piyasaya süreceği yeni telefonun, Nokia'nın güçlü geri dönüşünün bir parçası olması bekleniyor. HMD'nin geniş ürün yelpazesi ve stratejik hamleleri, markanın eski parlak günlerine dönmesine yardımcı olabilir.