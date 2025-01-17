Fas milli takımının önemli isimlerinden Nordin Amrabat, kariyerine İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de devam edecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Amrabatı Yunanistan ekibi AEK'dan transfer ederek büyük ses getirdi.

Hull Daily Mail'in haberine göre, serbest oyuncu statüsünde bulunan Amrabat ile resmi sözleşme imzalandı ve transferin detaylarının kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Nordin Amrabat kimdir?

Futbol kariyerine Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünde başlayan Nordin Amrabat, Avrupa'nın birçok ülkesinde forma giydi. Amrabat, Galatasaray ve Kayserispor ile Türkiye Süper Lig'inde unutulmaz izler bırakmış bir oyuncu.

Türkiye'deki performansı

Kayserispor: 40 maçta 7 gol

Galatasaray: 56 maçta 3 gol, 3 asist

Amrabat, her iki kulüpte de hızı ve teknik yetenekleriyle dikkat çekti.

Hull City'nin Amrabat'tan beklentileri

37 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Hull City'nin özellikle ofansif katkı sağlaması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın kısa sürede Championship'te önemli bir çıkış yapan kulübü, bu transferle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

AEK döneminden sonra yeni bir macera

Amrabat, son iki sezonunu Yunanistan ekibi AEK'da geçirdi. Burada sergilediği performansla form grafiğini yukarı taşıyan oyuncu, Championship seviyesinde tecrübesini konuşturarak takıma katkı sağlamayı hedefliyor.