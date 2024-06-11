Norm Coating, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen "Çevre Ödülleri Ödül Töreni"nde, “Su ve Enerji Tasarrufu Projeleri” çalışmaları ile Üçüncülük Ödülü’nü kazandı.

Çevre dostu projeler ödüllendirildi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre konularını gündemde tutmak ve sanayi tesislerinin çevreye yönelik olumlu ve başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Çevre Ödülleri, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 12 yıldır sürdürülen bu etkinlik, 5 Haziran’da İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2023 Çevre Ödülleri, çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine takdim edildi.

Norm Coating'in başarısı

Norm Coating, üretim ekibi tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan “Su ve Enerji Tasarrufu Projeleri” ile EBSO Çevre Ödülleri'nde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Jüri üyeleri, projeyi detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirerek bu önemli ödülü vermeye karar verdi. Norm Coating, başta otomotiv ana ve yan sanayi olmak üzere, beyaz eşya, inşaat, makine, mobilya, elektrik-elektronik gibi çeşitli sektörlerde inovatif ve yüksek kaliteli kaplama çözümleri sunarak sektörde lider konumda bulunuyor.

Norm Coating hakkında

1998 yılında ilk otomatik elektrolitik çinko kaplama hattını devreye alan Norm Coating, bugün İzmir, Salihli ve Sakarya’daki 7 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Firma, zengin kaplama çeşitliliği ve kalite odaklı yenilikçi insan kaynakları perspektifiyle Türkiye’nin kaplama sektöründe lider firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Norm Coating, en üst düzeyde otomasyona dayalı hatlar ve makina parkuru ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu doğrultuda sürekli yatırım yaparak kapasitesini genişletiyor.