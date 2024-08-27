Norm Holding İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Ergin, şirketin toplam 4.116 çalışanından 422'sinin kadın olduğunu ve bu sayının artırılmasını hedeflediklerini duyurdu. Şu anda 38 kadın çalışan yönetsel rollerde görev yapıyor. Ergin, kadın çalışan oranını artırmanın, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin ve eşit fırsatlar sunmanın şirketlerinin en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık

Ergin, şirket olarak fırsat eşitliğini, çeşitliliği ve kapsayıcılığı merkezde tutarak bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. İşe alım ve diğer iş süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç veya engellilik gibi faktörlere dayalı ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı. UN Global Compact üyesi olarak etik ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerini ve tüm çalışanlarının haklarını korumayı taahhüt ettiklerini ekledi.

Yenilikçi izin uygulamaları ve eğitim programları

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik etmek amacıyla, Norm Holding yeni doğan çocukları olan babalara yasal babalık izninin yanı sıra 10 günlük ek izin sunuyor. Ayrıca, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında seminerler ve eğitim programları düzenliyor. Kadınların kariyer gelişimini desteklemek için mentorluk programları ve liderlik eğitimleri sunuluyor.

Toplumsal katkı ve işbirlikleri

Norm Holding, İzmir Konak Belediyesi ve EBSO iş birliğiyle başlatılan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı” NEETPro’ya katıldıklarını duyurdu. Proje kapsamında özellikle üretim alanında kadın çalışan sayısının artırılmasını amaçladıklarını ve bu sayede işlerine ve topluma daha fazla değer katmayı hedeflediklerini belirtti.