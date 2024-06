Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre yönetmeliğin 23'üncü maddesine; "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Listesinin “(IV) Mahalli İdareler” kısmında yer alan mahalli idareler için belirlenen sayıyı aşmamak kaydıyla iç denetçi kadroları meclis tarafından (I) sayılı Kütüğe uygun olarak ihdas edilir ve ihdas edilen bu kadrolar Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine eklenmiş sayılır" ibareleri eklendi.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin 26'ncı maddesi üçüncü fıkrasında da, "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 50 binden yukarı olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşları ve F1 grubundaki mahalli idare birliklerinde birer adet 1-4 dereceli sivil savunma uzmanı kadrosu ihdas edilir" şeklinde değişikliğe gidildi.

Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi.

Hatırlanacağı gibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen yönetmelik kapsamında; belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre 6 ana grupta değerlendiriliyor.

(A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri, (B) Grubu: İl Belediyeleri, (C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri, (D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri, (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları, (F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri, Her grup kendi nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış; (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler; ilçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm niteliklerinden birini taşıması durumunda bir üst, iki özelliğe sahip olması durumunda iki üst, üç özelliğe sahip olması durumunda üç üst nüfus grubuna çıkarılıyor. (E) grubunda yer alan belediye bağlı kuruluşları ile (F) grubunda yer alan mahalli idare birlikleri hizmet özelliklerine göre tasnif edilmiş durumda.

Söz konusu belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelleri ve norm kadro sayılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz