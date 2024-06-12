20 sanatçı ve 116 eserin yer aldığı sergi, İzmir AOSB’deki Norm Sanat Galerisi’nde açıldı ve 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

21. yıl kutlamaları ve sanat desteği

Norm Sanat, 2003 yılından bu yana sanat eğitimi almak isteyenlere yağlı boya, akrilik boya ve özgün baskı kursları sunuyor. 150'den fazla sergiye ev sahipliği yapmış olan galeri, bu yıl 21. sanat yılını kutluyor. Sergide, Norm Sanat kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı yağlı boya, akrilik ve özgün baskı teknikleriyle oluşturulmuş eserler sergileniyor.

Sanatçıların katkıları ve sergi detayları

Sergiye katılan sanatçılar arasında Ayla Yıldız, Ayşe Kaynak, Betül İslamcıoğlu, Bilge Uysal, Dilek Akçakaya, Ebru Eryüksel, Ferda Kocaer, Gülperi Çelik Yıldız, Gültekin Yıldız, Melek Uyarağalar, Meryem Berksoy Veziroğlu, Nurten Demirakça, Oya Özbağçıvan, Oğuzcan Yavuzalp, Özben Akseki, Selçuk Sayılır, Şule Kade, Sabahat Kafalı, Sevda Arslan Uzun ve Zehra Çalışkan gibi isimler yer alıyor.

Sergi Tarihleri: 11 Haziran - 15 Temmuz 2024

Yer: Norm Sanat Galerisi, AOSB Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:52, İzmir

Giriş: Ücretsiz