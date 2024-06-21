Genç sanatçılara alan açma ve sanatı olabildiğince çok kişiye ulaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Norm Sanat’ın; her yıl düzenlediği sene sonu sergisi İzmir AOSB’de Norm Sanat Galerisi’ndeki açılışla başladı. 20 sanatçı ve 116 eserin yer aldığı sergi 15 Temmuz’a kadar açık kalacak. Sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.İZMİR (İGFA) - Norm Sanat Galerisi’nde, 2003 yılından bu yana sanat eğitimi almak isteyenlere yönelik yağlı boya, akrilik boya ve özgün baskı kursları düzenleniyor.

Kurulduğu günden bu yana, 150’den fazla sergiye ev sahipliği yapan Norm Sanat, sanata ve sanatçıya verdiği desteği sürdürüyor.

Norm Sanat’ta eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda; yağlı boya, akrilik ve özgün baskı teknikleriyle oluşturulmuş karma eserlerden oluşan "Sene Sonu Sergisi" bu yıl 11 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Norm Sanat’ın 21’inci sanat yılını kutladığı sergiye; Ayla Yıldız, Ayşe Kaynak, Betül İslamcıoğlu, Bilge Uysal, Dilek Akçakaya, Ebru Eryüksel, Ferda Kocaer, Gülperi Çelik Yıldız, Gültekin Yıldız, Melek Uyarağalar, Meryem Berksoy Veziroğlu, Nurten Demirakça, Oya Özbağçıvan, Oğuzcan Yavuzalp, Özben Akseki, Selçuk Sayılır, Şule Kade, Sabahat Kafalı, Sevda Arslan Uzun, Zehra Çalışkan eserleri ile katılım sağlıyor.