Norveç, 2019 yılından bu yana Türkiye’ye uyguladığı savunma sanayii ambargosunu kaldırma kararı aldı. Bu önemli gelişme, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ambargonun kaldırıldığını bildirmesiyle duyuruldu. Kararın ardından Dışişleri Bakanı Fidan, müttefiklik ruhuna uygun olmayan bu kısıtlamaların sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ambargo tarihçesi ve Avrupa Birliği baskıları

Savunma sanayii ambargosu, Türkiye’nin 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında uygulamaya konmuştu. Fransa’nın harekete yönelik eleştirileri, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler üzerinde Türkiye’ye karşı ortak bir tutum alma baskısı oluşturmuştu. Bu baskılar sonucunda Almanya, Fransa, Finlandiya ve Norveç gibi ülkeler Türkiye’ye silah satışını askıya almıştı. Daha sonra Çekya, İtalya, İspanya, Belçika, Kanada, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de benzer kısıtlamalar getirmişti.

Türkiye-Avrupa Birliği askeri işbirliği gelişiyor

Günümüzde Türkiye’ye uygulanan savunma sanayii ambargolarının büyük bölümü kaldırılmış durumda. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile olan askeri işbirliği ise gelişmeye devam ediyor. Norveç’in ambargoyu kaldırma kararı, Türkiye’nin savunma sanayi iş birliklerini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.