Norveç’in Trondheim şehrinde yer alan Powerhouse Brattørkaia, geleneksel binaların ötesine geçerek, çevre dostu bir yapı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sekiz katlı, 18 bin 200 metrekarelik bu bina, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından devrim niteliğinde bir proje. Binanın çatısındaki güneş panelleri ve yenilikçi sistemleri, Powerhouse Brattørkaia'nın kendi enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, çevresine de enerji sağlıyor.

Karbon ayak izi sıfırlanıyor

Powerhouse Brattørkaia'nın en etkileyici özelliklerinden biri, karbon emisyonlarını altı yıl içinde sıfırlamayı hedeflemesi. İnşa sürecinden kullanımına ve hatta yıkımına kadar tüm aşamalarda karbon ayak izini minimumda tutmak için detaylı bir planlama yapıldı. Altı yılın sonunda ise binanın, çevredeki diğer yapıların karbon ayak izini azaltmak adına pozitif enerji üretmesi hedefleniyor.



Binanın enerji üretiminde başrolü, 3 bin metrekarelik çatısında ve güney cephesinde yer alan güneş panelleri oynuyor. Bu paneller, binanın enerji ihtiyacının iki katını üretirken, düşük enerji tüketimi için de birçok akıllı teknoloji devreye giriyor. İnsan ve ışık sensörleri, otomatik perdeler ve ayarlanabilir LED aydınlatmalar, enerji verimliliğini artırmak için kullanılan teknolojiler arasında yer alıyor.

Binanın ısıtma ve soğutma sistemleri ise tamamen doğal kaynaklara dayanıyor. Kışın yer altındaki enerji kuyularından çekilen ısı, enerji pompası ile binanın ısınmasını sağlarken, yazın deniz suyu, soğutma sistemlerinin ana kaynağı olarak kullanılıyor.

Sürdürülebilirlikte yeni bir dönem başlıyor

Powerhouse Brattørkaia, yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılamaktan çok daha fazlasını yaparak çevresine katkı sağlıyor. Şehirdeki elektrikli otobüslerin kullanımı için şarj istasyonu da kurarak, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine de destek oluyor. Bu projeyle birlikte, enerji pozitif binaların gelecekte daha fazla yaygınlaşması bekleniyor.