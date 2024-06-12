Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, UNRWA'ya ilişkin açıklamasında, Ajansa yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tvinnereim'in açıklaması, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından paylaşıldı.

Gazze'ye acil insani müdahale konferansı

Tvinnereim, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştüğünü belirtti. Görüşmede, Norveç'in UNRWA'ya desteğini yinelediğini ifade etti.

Gazze'de UNRWA personelinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Tvinnereim, "Ajansa yönelik saldırılar kabul edilemez. İnsani yardım çalışanları ve tesisleri uluslararası hukuk kapsamında korunmaktadır," dedi.

Uluslararası çağrı ve destek

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 24 Nisan'da UNRWA'yı finansal olarak desteklemek için uluslararası bağışçılara Ajans ile işbirliğini başlatma çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu'nun saldırıları

UNRWA'nın tesislerine birçok kez saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Norveç'in UNRWA'ya verdiği destek ve bu konuda uluslararası kamuoyunu harekete geçirme çabaları, Filistinli mültecilerin ve insani yardım çalışanlarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Norveç'in bu tutumu, insani yardım çalışmalarının güvenliği ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.