Aşkın unutulmaz filmi "Not Defteri"nin perde arkasında yaşananlar yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Yönetmen Nick Cassavetes, 2014 yılında verdiği bir röportajda başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams arasındaki gerginlikleri anlatmış, hatta Gosling'in McAdams'ın değiştirilmesini istediğini söylemişti. Ancak 10 yıl sonra pişmanlık duyan yönetmen, oyunculardan özür diledi.

"Ağzımdan kaçırdım, pişmanım"

Entertainment Weekly'ye konuşan Cassavetes, "Kötü bir günümde yakalandım ama Rachel ve Ryan, sizden özür dilerim. Ağzımdan kaçırmamalıydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Cassavetes, daha önce sette yaşananları anlatmasının yanlış olduğunu kabul etti.

Sette neler olmuştu?

Cassavetes, 2014 yılındaki röportajında Gosling ve McAdams'ın sette "birbirlerine bağırıp çağırdıklarını" ve Gosling'in McAdams'ın değiştirilmesini istediğini söylemişti. Bu açıklamalar, filmin hayranları arasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

"Not Defteri"nin büyüsü bozulmadı

Tüm bu yaşananlara rağmen "Not Defteri", bir neslin en sevilen romantik filmlerinden biri olmaya devam ediyor. Film, dokunaklı hikayesi ve oyuncularının performansıyla izleyicilerin kalbini fethetmeyi başardı.