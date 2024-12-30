Novak Djokovic, Avustralya'da düzenlenen Brisbane Turnuvası öncesinde, teniste doping vakalarına yönelik şeffaflık eksikliklerini ve eşitlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. 24 Grand Slam şampiyonu Sırp tenisçi, özellikle son yıllarda bazı oyuncuların doping davalarındaki farklı uygulamaları sorgulayarak, adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"Tenis temiz bir spor, ancak sistemi sorguluyorum"

Djokovic, profesyonel tenis turunda son 20 yıl boyunca, tenisinin en temiz sporlardan biri olduğuna inandığını söyledi. Ancak, doping vakalarının ele alınış şekli konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, "Bazı oyuncular neden diğer oyuncular gibi eşit şekilde ele alınmıyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Sırp tenisçi, özellikle bazı oyuncuların doping davalarının nasıl farklı sonuçlandığını eleştirdi.

Jannik Sinner ve Iga Swiatek örnekleri

Djokovic, İtalya'nın genç tenisçisi Jannik Sinner ve Polonya'nın yıldız oyuncusu Iga Swiatek'in doping davalarına da dikkat çekti. Sinner, yasaklı madde kullanımı nedeniyle test edilmesine rağmen ceza almazken, Swiatek, bir aylık ceza almıştı. Djokovic, bu durumun tutarsız ve şeffaflık eksikliği yarattığını savundu. "Sinner’ın davasında karanlıkta bırakıldık. Yasaklı maddeyi bilerek alıp almadığını sorgulamıyorum. Temiz spora inanıyorum, ancak bu tutarsızlık hayal kırıklığı yaratıyor." diyerek, şeffaflık talep etti.

Geleceğe yönelik umutlu mesaj

Djokovic, gelecekteki kariyerine dair de olumlu bir tutum sergileyerek, yıllarca yüksek seviyede rekabet edebileceğine inandığını belirtti. “Fiziksel olarak hazır hissediyorum ve yüksek seviyede oynamaya devam etmek için gereken motivasyona sahibim. Her zaman en iyi olmak istiyorum ve bunun için çalışıyorum.” dedi.

Djokovic'in açıklamaları, tenis dünyasında doping ve şeffaflık konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sırp tenisçinin, bu konulardaki eleştirileri, yalnızca tenis camiasında değil, spor dünyasında da geniş yankı uyandırdı.