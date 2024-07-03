NAZİLLİ TİCARET ODASINDA İŞ VE TARIM MAKİNALARI OPERATÖRLÜK SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLATILDI

Nazilli Ticaret Odası üyelerinden alınan taleplerin Oda Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınması neticesinde Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Aydın merkezli BELGESEM firması ile protokol imzalandı.

Programa İş ve Tarım Makineleri Operatörlük sertifikası almak isteyen başta Oda Üyelerimiz olmak üzere talepte bulunan tüm kişiler başvuru yapabilecek. Protokol kapsamında yapılacak eğitim ve belgelendirme ücretleri indirimli olarak uygulanacak.

Protokol Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu işletmecisi Okan SEZGİN arasında imzalandı.

Eğitim ve Sertifika Hizmeti aşağıda belirtilen programlar dahilinde verilecek.







· BEKO LODER

· FORKLİFT

· ELEKTRİKLİ TRANSPALET

· MOBİL VİNÇ

· EKSKAVATÖR

· KÖPRÜLÜ VİNÇ

· SONDAJ

· PERSONEL VE YÜK YÜKSELTİCİ

· BETON PÜSKÜRTME

· ÇEKME ARAÇLARI

· PAMUK TOPLAMA

· SİLAJ MAKİNESİ

· LODER

· SİLİNDİR

· DOZER (PALETLİ)

· BİÇERDÖVER

· ÇIRÇIR

· GREYDER

· ZEMİN, YOL SÜPÜRME VE TEMİZLEME MAKİNESİ