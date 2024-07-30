Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2100 nüfus projeksiyonu çalışmasını açıkladı. Nüfus artış hızındaki gerileme, TÜİK’in projeksiyonlarına da yansıdı. Ana senaryoya göre Türkiye’nin nüfusu 2100 yılında 77 milyonun altına düşecek. Düşük senaryoya göre ise 2100 yılı nüfusumuz 55 milyonun altına inecek. Yüksek senaryoya göre ise nüfusumuz 2100 yılında 100 milyonun üzerine çıkacak.

Ana senaryo ve düşük senaryo

Ana senaryoya göre, demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryoya göre, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030 yılında 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050 yılında ise 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşacağı düşünülüyor. Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülmekte olup 2100 yılında 77 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Düşük senaryoya göre ise, doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceği varsayılıyor. Türkiye nüfusunun 2044 yılında 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmekte olup 2100 yılında 55 milyonun altına düşmesi ön görülüyor.

Yüksek Senaryo

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056 yılında 100 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Buna göre olasılıkların tamamının değerlendirilip Türkiye'nin geleceğinin bu yönde şekillendirilmesi için ön hazırlıklar yapmak büyük önem taşıyor.

Nüfus azalırsa ne olur?

Türkiye'nin nüfus azalması, ekonomik ve sosyal birçok alanda önemli etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlı nüfusun artması, çalışma çağındaki nüfusun azalması ve buna bağlı olarak sosyal güvenlik sistemlerinde değişiklikler gerektirebilir. Eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinde de nüfus yapısındaki bu değişikliklere yönelik düzenlemeler yapılması gerekebilir.

Gelecek için ne yapılmalı?

Nüfus azalmasının önüne geçmek ve sürdürülebilir bir demografik yapı oluşturmak adına çeşitli stratejiler geliştirilebilir. Doğurganlığı artırıcı tedbirler, genç nüfusun ülke içinde kalmasını sağlayacak politikalar ve göç politikalarının gözden geçirilmesi, bu stratejiler arasında yer alabilir.