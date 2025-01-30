Konak Belediyesi, mübadele sürecinin 102. yıl dönümünde, Mübadele Anıtı önünde düzenlediği anlamlı bir törenle mübadeleye uğrayan ailelerin acı dolu yolculuklarını anımsadı.

Konak'ta duygusal tören

Konak’ta, 102 yıl önce yaşanan Nüfus Mübadelesi’nin yıldönümü, Mübadele Anıtı önünde düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törende yaptığı konuşmada, mübadele sırasında yaşanan dramı ve insanların zorlu yolculuklarını hatırlatarak, "Bugün hepimiz İzmir’de yan yanayız, omuz omuzayız ve bundan sonra da vatanımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Törene, çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler ve mübadeleye uğramış aileler katıldı.

Mutlu: "Bebeğini kucağında taşıyan kadınların hikayeleriyle büyüdüm"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasında mübadele sürecinin kişisel bir anlam taşıdığını vurguladı. "Ben de o yolculuğun hikayeleriyle büyüdüm" diyen Mutlu, mübadele sırasında yaşanan dramları anlattı. Toprağından, ailesinden ayrılmak zorunda kalan insanların acı dolu anılarını paylaşarak, bu anıların, İzmir’de yeni bir hayat kuran mübadillerin emekleriyle birleşerek, bugüne taşındığını ifade etti.

"Bu mücadele hepimize düşüyor"

Başkan Mutlu, savaşların, zorla tehcirlerin olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya özlemiyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. "Bu mücadele hepimize düşüyor" diyen Mutlu, mübadele sonrası yaşanan acılara dikkat çekerek, bugünün insanlarının daha barışçıl bir dünyada yaşamalarını sağlamak için ortak çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Özkardeşler: "Doğdukları yeri göremeden göçtüler"

Törende, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, mübadele sırasında yaşanan zorlukları hatırlatarak, "Birçok mübadele mağduru, doğdukları toprakları bir daha göremeden hayata veda etti" dedi. Atatürk'ün mübadeleye uğrayan insanlara sahip çıktığını belirten Özkardeşler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu zorlu süreçte mübadeleye uğrayan insanları yalnız bırakmadığını vurguladı.

Peynirci: "Atatürk'ün mübadeleye sahip çıkışı unutulmaz"

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı Ali Peynirci, konuşmasında, Atatürk'ün mübadeleye uğrayan insanlara sahip çıkmasını ve onların toplumda yer edinmesini sağlamak için yaptığı çalışmaları hatırlattı. Peynirci, "Biz buradayız, bu topraklara sahip çıkacağız" diyerek, mübadillerin ve göçmenlerin yaşadıkları zorluklara rağmen Türkiye'ye olan bağlılıklarını ve dayanışmalarını anlattı.