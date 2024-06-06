Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmeleri için nüfus müdürlükleri, 8-9 Haziran tarihlerinde özel çalışma saatleriyle hizmet verecek.

Özel Çalışma Saatleri Belirlendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağını duyurdu. Bu düzenleme, sınava girecek öğrencilerin belgelerini zamanında alabilmeleri için yapıldı.

Randevusuz İşlemler ve Gerekli Belgeler

Yapılan açıklamada, öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için sınava giriş belgelerini ibraz ederek müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Tüm işlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecek. Nüfus müdürlükleri, öğrencilere hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, açıklamasında sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, bu düzenlemenin onların sınav sürecinde bir kolaylık sağlamasını umduklarını belirtti.