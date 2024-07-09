Women in Nuclear - WiN Türkiye ve Rosatom Kadın Topluluğu’nun gerçekleştirdiği oturumda, Rusya, Türkiye ve Mısır temsilcileri, nükleer endüstrisindeki kadınların desteklenmesine yönelik programları ve profesyonel gelişim fırsatlarını tartıştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 10. Nükleer Santraller Zirvesi'nde, Rusya ve Türkiye'nin nükleer endüstrilerinin kadın topluluklarının desteğiyle, "Nükleer Endüstrisinde Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Gelişiminde Kadın Liderliği" konulu uluslararası bir oturum düzenlendi. Oturum, küresel nükleer enerji sanayisinin sürdürülebilir gelişimi için kadın profesyonelleri güçlendirmenin önemini ortaya koydu.

Oturum, Rusya Nükleer Kadınlar Derneği'nin Türkiye Büyükelçisi Sona Valieva tarafından yönetildi. Oturum konuşmacıları arasında; Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kurumu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Eurasian Kadınlar Forumu Konseyi Başkanı ve Federal Konsey Komitesi'nin Federal Yapı, Bölgesel Politika, Yerel Yönetim ve Kuzey İşleri İlk Yardımcısı olan Galina Karelova, Nükleer Endüstrisinde Kadınlar Derneği "Kadın Girişimlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Vakfı" Kurucu Ortağı Alexandra Ryabykh, NUTEK Enerji Danışmanlık, Teknoloji ve Sanayi A.Ş. Müdürü ve WiN Türkiye Başkanı B. Gül Göktepe, WiN Afrika Başkanı ve Mısır Atom Enerjisi Kurumu Profesörü Soheir Korraa ile Türk Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Öner yer aldı.

ROSATOM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 33’Ü KADIN

Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kurumu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, günümüzde işverenlerin kadınların üretim süreçlerine yaratıcı düşünme, yeni fikirler ve yaklaşımlar getirdiğini giderek daha fazla fark ettiğini belirtti. Rosatom'un çalışanlarının yüzde 33'ünün kadın olduğunu ve birçoğunun lider pozisyonlarda çalıştığını söyleyen Tatyana Terentyeva sözlerine şöyle devam etti: “Üst düzey yöneticilerin yüzde 20'si ve orta düzey yöneticilerin yüzde 24'ü kadınlardan oluşmaktadır. Bilim bölümündeki kuruluşlarda kadınların oranı yüzde 35'tir. Rosatom'un desteğiyle 24-28 Haziran tarihleri arasında Obninsk'te MEPhI IATE'de düzenlenen Obninsk Tech Yaz Okulu'na 40 ülkeden 100'den fazla uluslararası öğrenci katıldı ve bu öğrencilerin önemli bir kısmı da kadındı.”

KADIN LİDERLERİN FIRSATLARINI GENİŞLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Eurasian Kadınlar Forumu Konseyi Başkanı ve Federal Konsey Komitesi'nin Federal Yapı, Bölgesel Politika, Yerel Yönetim ve Kuzey İşleri İlk Yardımcısı olan Galina Karelova, konuşmasında şunları paylaştı: “Rusya’da yüksek teknoloji endüstrilerinde kadınların varlığının son yıllarda hızla arttı. Özellikle, elektrik enerjisi endüstrisinde kadınların oranı bugün yüzde 58'dir. Senatörün görüşüne göre, bu büyük ölçüde Ulusal Kadın Eylem Stratejisi'nin uygulanması ve Eurasian Kadınlar Forumu Konseyi'nin faaliyetleri sonucunda gerçekleşti. Bugün Konsey, ekonomi alanında kadın liderlerin fırsatlarını genişletmek için Yüksek Teknoloji Endüstrilerinde Kadınlar: Yeni Fırsatlar, Hafif Sanayide Kadınlar, Madencilik Endüstrilerinde Kadınlar, İlaç Endüstrilerinde Kadınlar gibi projeler üzerinde çalışmaktadır.”

RUS-TÜRK PROJELERİNİN UYGULANMASINDA KADIN TOPLULUKLARININ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Farklı ülkelerden kadınlar arasında profesyonel diyaloğun önemini vurgulayan Nükleer Endüstrisinde Kadınlar Derneği "Kadın Girişimlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Vakfı" Kurucu Ortağı Alexandra Ryabykh, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de, tıpkı Rusya'da olduğu gibi, bilimsel ve teknik alanları seçen kadınların sayısı artıyor ve bu yüksek teknoloji şirketlerinin gelişimi bağlamında işgücü piyasasında talep görüyor. Geçen yıl, profesyonel toplulukların temsilcilerini, akademisyenleri ve teknik üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk uluslararası forumu birlikte düzenledik. Kadın topluluklarımızın iş birliği, Akkuyu NGS'nin inşası gibi kilit Rus-Türk projelerinin uygulanması çerçevesinde diyaloğun gelişimine katkıda bulunuyor. Ortak girişimler, nükleer endüstrisinde çalışan kadınların profesyonel gelişimi için deneyim alışverişine olanak tanıyor ve yüksek teknoloji endüstrilerinde kadınların katılımını teşvik etmek için yeni araçlar sunuyor.”